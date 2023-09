"Une ambiance apocalyptique" : les fumées des mégafeux canadiens obscurcissent le ciel du Groenland

Le Canada connaît une saison des feux record cette année. Selon les chiffres du Centre des feux de forêt, au 20 septembre, 915 feux étaient actifs dans le pays, dont 491 hors de contrôle, 209 contenus et 215 maîtrisés. Depuis mai, 6400 feux ont brûlé plus de 17 millions d'hectares, soit l'équivalent de la superficie de l'Uruguay et plus que toute la Tunisie. Des brasiers qui ont touché notamment la fragile forêt boréale, véritable puits de carbone pour la planète. Des chiffres très largement au-dessus des normales chaque année (5340 feux pour près de trois millions d'hectares brûlés).