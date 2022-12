Des activistes écologistes s'en prennent à une cimenterie Lafarge près de Marseille

Au cours de l’opération, filmée par les activistes, plusieurs dizaines de personnes vêtues de combinaisons blanches à capuche marchent d'abord sur un sentier, peut-on voir sur les images. Sur d'autres plans, des militants vêtus des mêmes combinaisons s'en prennent à une caméra de surveillance à coups de marteau, à un tuyau à coups de hachette. On y voit également ce qui semblent être des débuts d'incendies dans des camions ainsi qu'un graffiti "C'est qui les dindons de la Farge ?" tagué sur un mur.

Sur les sites internet où cette vidéo a été publiée, un texte anonyme est ajouté et revendique l'action contre le "cimentier-pollueur" en précisant que celle-ci a été menée par "200 personnes" ayant "envahi et désarmé par surprise l’usine Lafarge".

"La violence vient avant tout de ces entreprises qui investissent des milliards pour continuer à produire en polluant. On considère qu'il n'y a plus le choix, c'est la seule réponse possible aujourd'hui pour se faire entendre", a déclaré à l’AFP un individu qui se décrit comme étant "un des activistes présents sur place".