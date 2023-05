Une meute d'orques s'attaque au voilier du skipper Sébastien Destremau : "On avait très peur"

"Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur leur territoire", estimait-il, alors que de plus en plus d'attaques d'orques sont justement rapportées entre Gibraltar et les côtes portugaises et espagnoles. Durant l'incident, les services de secours ont été prévenus et se tenaient prêts à intervenir si la situation empirait. Finalement, les mammifères sont partis au bout d'une heure, laissant l'équipage secoué, mais sain et sauf. Le skipper s'est néanmoins retourné un doigt pendant une manœuvre et une escale est prévue à Cadix, en Espagne afin de vérifier le safran (une partie du gouvernail) endommagé. Toute l'équipe pourra ensuite reprendre la mer.