Une jeune orque "affaiblie" repérée dans la Seine

Selon le groupe d'études des cétacés du Cotentin (GECC), qui suit les déplacements de l'orque, l'animal mesure près de quatre mètres, une taille plus petite par rapport à la taille moyenne d'une orque, qui pourrait signifier la présence d'un jeune spécimen. En observant son aileron, les spécialistes ont déterminé que l'animal était un mâle. Le GECC a par ailleurs alerté sur l'état de santé "très dégradé" de l'orque.

"Le pronostic vital est engagé. On est vraiment très très inquiets", a expliqué à l'AFP Gérard Mauger, vice-président du GECC. L'animal serait très amaigri et semble continuer de remonter la Seine à l'intérieur des terres, n'augurant pas une amélioration de son état. En effet, si une orque peut supporter l'eau douce, elle doit normalement ne pas y rester trop longtemps.

"Son état de santé fait que c'est plus confortable pour elle d'être dans un fleuve parce que c'est moins agité. Elle dépense moins d'énergie", mais "c'est plus compliqué pour se nourrir : il y a moins de proies qu'en mer. Et elle est toute seule alors que ce sont des animaux qui chassent en meute", a indiqué Gérard Mauger.