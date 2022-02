Une seule éolienne offshore en France contre 5.400 en mer du Nord ?

5.400 éoliennes en mer du Nord ?

Pour pointer du doigt le retard accumulé en France sur l'éolien offshore, Yannick Jadot explique qu'ailleurs en Europe, cette technologie est déjà largement utilisée. D'ailleurs, selon le candidat, on compterait aujourd'hui pas moins de 5.400 éoliennes rien qu'en mer du Nord. Si l'élu écologiste livre ici une estimation proche du nombre total de mâts offshore installés en Europe, il surestime leur quantité au sein de la seule mer du Nord.

L'Association européenne de l'énergie éolienne (WindEurope), qui regroupe de multiples représentants du secteur, annonçait l'été dernier que 5.566 turbines étaient opérationnelles à l'échelle du continent. Incluant au passage la Grande-Bretagne, malgré le Brexit. Si plus de 3/4 des turbines sont installées en mer du Nord, WindEurope indique que 22% de la puissance globale déployée se répartissent entre la mer d'Irlande et la mer Baltique. Cette dernière est notamment prisée par l'Allemagne ou le Danemark. S'il est difficile d'estimer avec précision le nombre exact de mâts déployés en mer du Nord, leur nombre est sans doute aujourd'hui plus proche des 4.500.