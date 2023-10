Une ZAD en altitude : les Soulèvements de la terre vont rester jusqu'à samedi

L'occupation ne devrait toutefois pas s'étendre au-delà de quelques jours, samedi au plus tard. Car dans tous les cas, le retour d'une météo automnale à cette échéance devait entrainer la suspension des travaux. Le chantier débutera véritablement au printemps. "On reviendra à ce moment-là", promet d'ores et déjà Rosa. Car ce que les militants redoutent, c'est que le tronçon de téléphérique ne soit que la première marche d'un projet plus large qui consisterait à aménager une liaison entre La Grave et Les Deux Alpes.