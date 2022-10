Urgence climatique : arrêtons de joindre l’inutile à l’inaction !

Et au nom de la responsabilité, on fait quoi ? Eh bien, justement, si on fait toujours ce que l’on a toujours fait, on obtiendra ce que l’on a toujours obtenu, c’est-à-dire strictement aucun résultat. Certes, ce n’est jamais facile de prendre des mesures coercitives progressives (baisser le poids des voitures par exemple) et justes du point de vue social, mais c’est la seule façon d’arriver à produire à grand renfort de pédagogie des effets positifs mesurables. Pour l’épidémie de Covid, on a même été jusqu’à arrêter des pays entiers du jour au lendemain ! C’est vrai que lorsque le danger est immédiat, le courage est avant tout un réflexe, mais lorsque le danger est pour "plus tard", l’inaction ou la procrastination est le réflexe qui domine le plus souvent.