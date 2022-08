Vague de chaleur : des dérogations accordées à certaines centrales nucléaires

La production nucléaire française en sursis. Les vagues de chaleur successives qui s'abattent sur le pays ont chauffé les cours d'eau, à tel point que les centrales nucléaires, qui puisent l'eau afin de refroidir les réacteurs, avant de la rejeter, se retrouvent en difficulté. Chaque centrale bénéficie en effet de limites réglementaires de température de rejet de l'eau. Une manière de protéger la faune et la flore environnante.

Avec le réchauffement des fleuves, la France se retrouve confrontée à un dilemme : faut-il limiter le fonctionnement des centrales et baisser la production d'électricité dans un contexte déjà inquiétant pour l'hiver prochain afin de protéger l'environnement, ou poursuivre la production des centrales au risque de déstabiliser la faune et la flore à cause de la chaleur de l'eau ? Le gouvernement a fait son choix. Dans un arrêté publié ce samedi au Journal officiel, il accorde des dérogations environnementales à plusieurs centrales nucléaires.

Jusqu'au 11 septembre, les sites du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech, du Bugey et du Tricastin vont pouvoir rejeter de l'eau à des températures plus élevées que la limite habituelle. L'arrêté fixe "de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs" des centrales nucléaires précédemment citées.