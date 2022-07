Vague de chaleur : en quoi consiste le niveau 3 du plan canicule, décrété à Paris ?

Alors que la France connait à partir de ce jeudi une vague de fortes chaleurs, le niveau 3 du plan canicule a été activé à Paris par le préfet de la région Île-de-France, en lien avec le préfet de police et la mairie de Paris. Le plan canicule comprend quatre niveaux : le veille saisonnière (1), l’avertissement chaleur (2), l’alerte canicule (3) et la mobilisation maximale (4). Le niveau 3 permet l'activation de plusieurs mesures, mises en place dès ce jeudi dans la capitale.

Tout d’abord, la ville de Paris va déclencher une "cellule de crise canicule", qui "coordonne les interventions de terrain". Elle active également le fichier REFLEX, "qui permet aux Parisiens les plus vulnérables qui le souhaitent d’être suivis et accompagnés lors des fortes chaleurs". Lorsque le niveau 3 est déclenché, la mairie active aussi "une plateforme téléphonique chargée d’appeler les personnes inscrites au fichier" afin de "vérifier leur état de santé". Des recherches sont lancées "si le téléopérateur ne parvient pas à joindre une personne inscrite après 4 tentatives en 48 heures", et peuvent aller jusqu’à l’envoi d’une "équipe au domicile de la personne".