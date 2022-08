Vague de chaleur : en zone urbaine, la canicule à l'origine de coupures d'électricité

"Les fortes chaleurs cumulées sur plusieurs semaines font monter la température des sols goudronnés, ce qui peut mettre en forte contrainte les réseaux électriques souterrains", explique Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité, interrogé par TF1info. Ce phénomène intervient essentiellement "dans les secteurs urbains denses", poursuit l'entreprise. "Ils concentrent davantage de réseau souterrain, plus de consommation électrique et des sols goudronnés sombres qui accumulent davantage la chaleur."

La plupart du temps, le réseau est rétabli en quelques instants. "Une rue est alimentée par un réseau principal, et en cas de problème, un second réseau prend le relais", détaille Enedis. "Il s'agit d'une petite intervention à distance de quelques secondes ou minutes, le temps de reconfigurer le réseau. Un incident électrique n'est donc pas systématiquement égal à une coupure, et encore moins de longue durée." Si l'intervention à distance n'est pas fructueuse, "nous mobilisons une équipe parmi nos 800 sites en France métropolitaine".