Vague de chaleur extrême en Inde : qu'est-ce que la "température du thermomètre mouillé" ?

Cet indice est calculé à partir de deux principales variables, bien que leur relation ne soit pas linéaire : la température de l'environnement et son taux d'humidité. En faisant une équation thermodynamique, une température est obtenue. Or, plus celle-ci s'approche de celle du corps humain, soit 35-37 °C, plus il va rencontrer des difficultés à transpirer et donc, à dissiper la chaleur de l'organisme. Cette situation peut provoquer un début de dysfonctionnement des organes, jusqu'à l'hyperthermie, voire la mort, suivant la durée d'exposition et l'état de santé des personnes.

"La peau n'arrive pas à respirer parce qu'elle est saturée, parce que l'humidité est beaucoup trop importante", décrit la chercheuse au CNRS Sarah Safiedine. Le corps humain est ainsi plus facilement capable de supporter des températures élevées avec un temps sec que des températures un peu plus basses avec un taux d'humidité important.

En prenant en compte cette température du thermomètre mouillé, les scientifiques montrent que les zones où les températures sont très élevées ne seront pas les seules à subir le changement climatique. Des endroits où des pics de chaleur ne seront pas forcément atteints pourraient devenir tout aussi invivables s'ils ont un taux d'humidité particulièrement élevé. Selon la chercheuse Sarah Safiedine, qui a étudié en particulier le Golfe persique, particulièrement concerné, les zones maritimes proches de l'Équateur, pourront s'avérer être des zones à risques.