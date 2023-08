Face à la canicule, EDF pourrait réduire la production de deux centrales nucléaires ce week-end

Or, depuis plusieurs années, avec des étés de plus en plus chauds, EDF se retrouve dans l'obligation d'ajuster sa production durant la saison estivale pour respecter ces limites. Un procédé qui permet de préserver un tant soit peu la biodiversité des rivières où elle rejette l'eau utilisée dans ses centrales. Un des réacteurs du site du Bugey a d'ailleurs déjà été arrêté temporairement à la mi-juillet, pour des raisons cumulées de "contraintes environnementales et d'une faible demande en électricité", avait alors expliqué la compagnie publique d'électricité.