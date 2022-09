Val-de-Marne : un spectaculaire incendie se déclare sur le marché de Rungis

Les flammes ravagent la partie sud du marché, d'après le PC sécurité de Rungis, rapporte France Bleu. D'autres sources, parmi lesquelles des élus du département du Val-de-Marne, ont indiqué que le feu avait pris pour des raisons indéterminées dans un entrepôt de fruits et légumes. "L'incendie est très éloigné des habitations et se trouve dans une zone fermée", a indiqué sur Facebook Yacine Ladjici, conseiller municipal de Chevilly-Larue. "Trente engins sont sur place et une centaine de pompiers sont mobilisés", a détaillé de son côté un porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. "Le feu est presque maîtrisé, il n'y a pas de victimes et il n'y a pas de risque de propagation du feu", a-t-il ajouté.

"Évitez vos déplacements dans ce secteur et facilitez le passage des secours", recommandent les pompiers. "Riverains, soyez prudents", insistent les soldats du feu parisiens sur leur compte Twitter, appelant les habitants à ne pas "encombrer inutilement les lignes d'urgence".