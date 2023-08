Var : des restaurateurs posent avec un requin menacé d'extinction mort, Sea Sheperd porte plainte

Le cliché, pris dans la cuisine d'un restaurant du Var, laisse à voir un requin, mort, dans les bras de trois hommes, l'air particulièrement heureux. Partagé sur les réseaux sociaux, il a déclenché l'ire de l'ONG Sea Sheperd France. Et pour cause, le poisson en question est un requin mako, une espèce protégée qui a pratiquement disparu en Méditerranée. "Ce requin menacé de disparition dont la pêche ciblée, le débarquement et la vente sont strictement interdits est exposé comme un trophée par des personnes qui ne sont pas censées ignorer la réglementation en vigueur et qui ont, du fait de leur activité, une responsabilité particulière. Un fait qui rend ce genre d’attitude fanfaronne d’autant plus choquante en plus de l’illégalité de la démarche", a écrit l'organisation sur Twitter.