Var : lancement d'une procédure d'alerte pour pollution à l'ozone

Des recommandations sanitaires spécifiques ont été adressées aux personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons, enfants de moins de cinq ans, personnes de plus de 65 ans...) : "évitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (7h-10h / 16h-19h), évitez les sorties quand l’ensoleillement est maximal et reportez les activités qui demandent le plus d’effort et privilégiez des sorties brèves qui demandent le moins d’effort." Enfin, des recommandations comportementales sont citées : "limitez, pour les déplacements privés et professionnels, l'usage des véhicules automobiles, respectez l'interdiction des brûlages à l'air libre et l'encadrement des dérogations et reportez les travaux d'entretien ou nettoyage nécessitant l'utilisation de solvants, peintures, vernis."