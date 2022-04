Var : les pins menacés par un insecte, la région prend de nouvelles mesures

Les autorités tirent la sonnette d'alarme dans le Var. Alors que la cochenille tortue du pin se propage dans le département, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a publié un arrêté, le 16 mars dernier, afin d'éviter l'introduction et la propagation de ce parasite.

Alors qu'il cause de nombreux dégâts en Italie sur les pins parasols et les pins maritimes des villes de Naples et de Rome, cet insecte avait déjà été signalé pour la première fois en septembre 2021 à Saint-Tropez (Var). Considéré comme le nouveau ravageur des pins et une menace pour la végétation après des recherches approfondies de la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, un arrêté, publié par le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, concerne les communes de Cogolin, Gassin, Grimaud, La Croix-Valmer, Le Plan de la Tour, Ramatuelle, Saint-Tropez, Sainte-Maxime.