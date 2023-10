Reste à charge, pompes à chaleur et confort d'été… Voici les nouveautés de Ma Prime Rénov'

Pour atteindre ses objectifs en matière de rénovation énergétique des maisons et appartements, le gouvernement mise sur une simplification du dispositif Ma Prime Rénov' et une hausse de son budget. Dès l'année prochaine, 1,6 milliard d'euros supplémentaires seront consacrés au sujet, en plus des 5 milliards d'euros déjà prévus. Le but est d'atteindre 200 000 "rénovations performantes" en 2024, contre 65 000 en 2022 : il s'agit de rénovations globales, qui incluent plusieurs gestes, parmi lesquels l'isolation des fenêtres et des combles, celle des murs par l'extérieur et le changement de système de chauffage.

L'idée est de favoriser ce type de rénovations, qui sont bénéfiques à la fois en termes de gain énergétique et pour les budgets des ménages, plutôt que les gestes uniques, moins efficaces, voire contreproductifs parfois. Le gouvernement veut sortir ces mono-gestes du parcours d'aides, et les rendre plus généreuses à partir de deux gestes (isolation et chauffage par exemple).

"La volonté est de ne plus permettre des mono-gestes dans des passoires énergétiques : on ne veut plus de pompe à chaleur dans des maisons passoires", explique l'entourage de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.