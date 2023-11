Vêtements, chaussures : le bonus réparation démarre aujourd'hui

"Tous les réparateurs labellisés sont des professionnels qualifiés dont l’expertise et l'expérience ont été validées et qui répondent à un ensemble de critères établi en collaboration avec les instances publiques et les représentants métier", assure Refashion. La lingerie et le linge de maison ne pourront pas, eux, être rapiécés. De même, il s'agit bien de réparation et non de retouche.

Le budget du Fonds Réparation s’élève à 154 millions d’euros sur la période 2023-2028, financé exclusivement sur fonds privés : chaque acteur de la filière textile reverse en effet une éco-contribution "destinée à prendre en charge la prévention, la sensibilisation et la fin de vie des produits".