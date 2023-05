REPORTAGE - Les pompiers en alerte maximale dans les Pyrénées-Orientales face aux risques d'incendies

Au total, près de 60 pompiers sont arrivés en renfort des départements voisins. "On va mettre le maximum de moyens sur les départs de feu pour éviter qu'ils ne prennent une dimension qui nous dépasse et qui demande beaucoup de moyens. Et en cas de feux simultanés, on va essayer d'agir sur les deux, en donnant la priorité aux feux naissants", détaille le Colonel Stéphane Clerc, directeur départemental adjoint des Pyrénées-Orientales. Alors que la tramontane va encore se renforcer ce mercredi, près de 120 sapeurs-pompiers vont rester prépositionnés durant toute la journée, pour éviter tout départ d'incendie.