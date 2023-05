VIDÉO 3D - "Des pluies plus fortes, mais plus rares" : Évelyne Dhéliat décrypte l'impact du changement climatique en France

Pour bien comprendre ce qui se joue au-dessus de nos têtes, il faut d'abord se remémorer quelques leçons de SVT. Petite piqûre de rappel : une partie de l’eau des océans s’évapore sous l’action du Soleil et forme, avec la condensation, des nuages dans le ciel. Cette eau redescend ensuite sous forme de pluie ou de neige et s’infiltre dans le sol ou la glace des montagnes. Mais à mesure que la température globale augmente sur notre planète, ce cycle naturel se dérègle. Et ce n'est pas sans conséquences.

"La hausse des températures accélère bien évidemment l’évaporation de l’eau qui se trouve dans les sols, les rivières ou les mers. Qui dit plus d’eau qui s’évapore dit plus d’eau qui s’accumule dans les nuages, et qu’il faut forcément relâcher. Cela va se traduire par des pluies plus fortes que l’on aura dans l’avenir", décrypte, dans la vidéo en tête de cet article, Évelyne Dhéliat. Le hic, c'est qu'on aura aussi pratiquement la même quantité de pluie a priori. "Donc, des pluies plus fortes, mais plus rares et donc une sécheresse qui s’accentue comme ce qu’on l’on connaît actuellement", souligne-t-elle.