VIDÉO - Perruches invasives sur la Côte d'Azur : le cauchemar des habitants d'Antibes

Au petit matin, c’est le même concert. Toujours ces bruits perçants accompagnés par celui des machines de nettoyage. Car ces centaines d’oiseaux laissent derrière eux des fientes, notamment sur le mobilier urbain. "Tous les matins, on nettoie et en fait les riverains ne sont pas contents. Le matériel urbain, les plantes, tout est endommagé à cause des perruches", affirme Jean-Marc Bravo, agent de nettoyage. "On a l’impression de faire un travail perpétuel qui finalement rend la place propre, mais de suite après, elle est à nouveau sale", ajoute Jean-Baptiste Demaugé, responsable à la propreté urbaine d’Antibes, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.