À la découverte des méthodes choc des éco-activistes

Ces militants interrompent parfois les événements sportifs, quitte à fâcher les fans du Tour de France cet été et se retrouver sur le banc des accusés. Faire irruption sur scène et froisser les spectateurs d'un opéra, perturber le quotidien jusqu'à provoquer des réactions de plus en plus violentes pour alerter sur l'urgence climatique, en France, plusieurs milliers d'entre eux sont disposés à mener ces actions. Ces activistes veulent faire du buzz quoiqu'il leur en coûte. Et ils en paient les conséquences face à la police, à la justice, à l'opinion publique, parfois même face à leurs proches qui ne comprennent pas le recours à des méthodes aussi radicales. Qui sont ces nouveaux activistes ? Vont-ils plus loin ? Ont-ils trouvé la méthode pour faire avancer leur cause ?