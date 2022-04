À la découverte des oiseaux des champs, dans la baie de Somme

Philippe Caruette, responsable pédagogique, reconnaît en un clin d'œil tous ces spécimens, comme ce couple de cigognes blanches. Le guide nous emmène devant cette héronnière, où nichent des spatules, aigrettes ou encore des hérons. "On se sent privilégié dans l'observation et puis, on se sent aussi responsables. La protection de la nature, c'est beaucoup de travail scientifique et pédagogique pour garder ça. Parce que c'est notre patrimoine", nous affirme-t-il