VIDÉO - À la plage, en terrasse, dans les jardins... Dans le Var, les sangliers sont partout

Les sangliers recherchent de la nourriture et sont peu craintifs. Avec les fortes chaleurs de cet été, ils se sont également rapprochés de l'eau pour se rafraîchir. Mais les animaux ne se cantonnent pas aux plages. En plein centre-ville, il n'est pas surprenant de les croiser tout comme dans les terres où ils sont de plus en plus présents, au grand dam des habitants en raisons des dégâts qu'ils occasionnent. Des battues administratives sont prévues dans les prochains mois. La préfecture du Var rappelle, nourrir un sanglier ou tout autre animal sauvage est interdit et passible d'une amende de 35 euros.