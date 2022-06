A peine fermée, la centrale à charbon de Saint-Avold va redémarrer

À Carling, la ville la plus proche de la centrale, ils sont peu nombreux à regretter cette reprise d'activité malgré l'impact sur l'environnement. Dans cet ancien pays minier, c'est la sauvegarde des emplois qui compte avant tout. Pour l'instant, la remise en route n'est prévue que pour six mois, jusqu'en fin mars 2023. Mais ce sera aussi en fonction de la remise en état des centrales nucléaires françaises et de la situation en Ukraine.