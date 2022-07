Afflux de touristes : le défi de la propreté

De 5 000 résidents pendant l'hiver, la population de la presqu'île passe à 50 000 pendant les grandes vacances. Trois tonnes d'ordures ménagères à ramasser en plus chaque jour. Il faut donc mobiliser trois camions poubelle en plus et embaucher quatorze saisonniers. L'été, les éboueurs commencent à 3h30 du matin. Ils passent ensuite 8 heures d'affilée dans le camion. Le recrutement n'est pas évident.