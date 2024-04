VIDEO - Afrique du Sud : rencontre avec les requins blancs à Gansbaai, capitale de la plongée en cage

Près du Cap, en Afrique du Sud, on peut observer le grand requin blanc de très près. Le village de pêcheurs de Gansbaai est la capitale de la plongée en cage avec ce prédateur. Une équipe de TF1 s'y est rendue et y a rencontré Andre Hartman, qui a travaillé avec des dizaines d'équipes documentaires.

Cinq à sept rangées de dents, acérées comme des lames de rasoir, une longueur qui peut atteindre plus de six mètres, une vitesse et une puissance d'exécution à couper le souffle... le grand requin blanc fascine. A Gansbaai, un village de pêcheurs sud-africain, tout tourne autour du prédateur. Dans la capitale de la plongée en cage avec les requins, on affiche la couleur sur la devanture d'un restaurant, la façade d'une chambre d'hôte, le fronton du centre commercial, et même à la garderie.

Gansbaai, cela veut dire "la baie des oies", pas étonnant d'en trouver dans la rue en liberté, et celui qui les nourrit tous les jours s'appelle Andre Hartman. Légende vivante dans son pays, il est aussi connu dans le monde entier pour avoir été le premier à se risquer à nager avec les requins blancs.

Ce pionnier a travaillé avec des dizaines d'équipes documentaires. Andre Hartman est surtout célèbre pour avoir inventé une technique, avec sa main, pour ouvrir grand la bouche des requins.