Agriculteurs en colère : pourquoi ils manifestent

Les agriculteurs savaient depuis deux ans qu'ils risquaient l'interdiction. Maintenant que c'est officiel, ils s'inquiètent pour leur avenir. "On ne sait pas du tout, sans cette substance, quels vont être les rendements, puisqu'on n'a plus de protection efficace contre les pucerons verts. On n'est pas contre cette interdiction, on est contre le fait qu'on nous l'interdise sans solution derrière", déclare Bérengère Chombart, cultivatrice des betteraves dans le nord de la France.