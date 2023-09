VIDÉO - Face à la sécheresse, les nouveaux défis des agriculteurs

Pour limiter les risques liés aux changements climatiques, les agriculteurs sont poussés à diversifier leurs cultures. C'est le cas de Céline Imart, agricultrice à Aguts, dans le Tarn. Lorsqu'elle s'est installée au début des années 2010, elle produisait à 100% du blé dur, utilisé pour fabriquer des pâtes ou de la semoule. En 2022, elle a introduit 20 % d'orge, destinée à l'alimentation animale, et elle prévoit déjà d'en faire 50 % en 2024. "Aujourd'hui, on observe une accumulation de phénomènes qui peuvent être des gels tardifs, des canicules, des pluies intenses au printemps et qui font comme on est obligé de s'adapter", explique à notre micro Céline Imart. En plus de l'orge, elle va produire du blé tendre, plus "tout-terrain" que d'autres céréales.

Elle introduit aussi des céréales plus résistantes à la sécheresse, comme le sorgho, réputé pour sa grande résistance aux températures extrêmes et moins gourmands en eau que le maïs S'il peut constituer un bon moyen pour s'adapter à un climat plus sec et plus chaud, le sorgho n'a donc pas encore vocation à remplacer le maïs.