VIDÉO - Comment produire davantage de fruits et légumes français ? Le gouvernement a un plan

Les maraîchers bénéficieront aussi du soutien de l'État, notamment pour investir dans des serres. Celle que vous voyez dans la vidéo en tête de cet article a coûté 100.000 euros. Si l'on multiplie ces équipements, on produira davantage de légumes.

"Grâce aux serres, on sécurise la climatologie des légumes qui poussent dessous. À savoir qu'on peut les planter avant. On maîtrise les prédateurs. Comme c'est un milieu un peu plus fermé, on peut utiliser des auxiliaires. Imaginons que nous avons des pucerons, alors on pourra mettre des larves de coccinelles, des chrysopes", précise Régis Aubenas, président de l'Interprofession des fruits et légumes frais (INFERTEL) pour la région Auvergne Rhône-Alpes.