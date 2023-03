REPORTAGE - 50% d'émissions d'azote en moins en 2030 : les Pays-Bas veulent limiter les élevages bovins

Au nord des Pays-Bas, les pâturages sont à perte de vue. Dans cette première région laitière du pays, les fermes n’ont cessé de s'agrandir ces 30 dernières années, comme celle de Henk et Trienke Elshof, éleveurs laitiers à Oldetrijne. Ils possèdent 260 vaches laitières. Mais le gouvernement leur demande de faire machine arrière, et de se séparer de 80 de leurs bêtes. Les élevages polluent, ils rejettent de l’azote. Et tous les éleveurs du pays sont concernés.