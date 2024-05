VIDÉO - Agriculture raisonnée : le cheval comtois se remet en selle

Il avait presque disparu du paysage depuis l'avènement du tracteur. Le cheval comtois, animal de trait, fait son retour dans les champs depuis quelques années. Le 20H de TF1 vous invite à découvrir cet animal sympathique et travailleur.

Tirer la charrue trois heures de rang, pour labourer deux hectares. "Collaborer avec un autre être vivant, ça apporte une grosse satisfaction". Manon trace le même sillon que ses ancêtres jadis, et avec la même technique, comme elle le montre dans le reportage du 13H en tête de cet article. Elle cultive ses légumes au seul moyen de son cheval comtois.

"Mes chevaux sont moins lourds que les tracteurs, et on respecte mieux la vie du sol, parce qu'on va moins le tasser, et ça fait des sols qui ont moins besoin d'eau", explique-t-elle au micro de TF1. Plus écologique, le cheval de trait fait son retour dans les pratiques agricoles, particulièrement dans la nouvelle génération d'exploitants.

La renaissance d'une filière

La filière entière renaît d'ailleurs depuis plusieurs années, et compte même ses concours nationaux, pour élire les plus beaux chevaux comtois du pays. C'est l'occasion aussi de choisir les meilleurs mâles reproducteurs. Jusqu'aux années 1950, le cheval était de tous les travaux agricoles et forestiers. Quand les premiers tracteurs arrivent, le trait comtois tombe en désuétude. Mais il y a une quarantaine d'années, des passionnés se sont donnés pour mission de réhabiliter cette race typique de la Franche-comté, que l'on trouve également en Suisse. Aujourd'hui, c'est le cheval de trait le plus présent en France, avec 3.500 naissances par an.

Energie renouvelable

Le cheval produit une énergie renouvelable et permanente, il consomme des aliments produits sur place, et peut travailler jusqu'à vingt ans. De plus en plus de professionnels sont séduits, et les instituts de formation se remplissent. Paysagiste en banlieue parisienne, Ludovic a choisi les chevaux comme futurs collègues. "Je voulais changer mon orientation professionnelle", nous raconte-t-il. L'apprentissage a ses exigences, mais "le cheval comtois est facilement mis au travail, ce sont des chevaux relativement calmes", explique sa formatrice.

Ils sont aussi polyvalents, comme on le voit dans une forêt de la Meuse. Ici, ils tirent un à un les arbres coupés, même sur les sentiers les plus restreints. L'Office national des forêts (ONF) utilise des chevaux là où les machines ne passent pas, et peut ainsi éviter les coupes claires qui endommagent la forêt. Et accessoirement, le sympathique cheval comtois attise la curiosité des promeneurs. L'usage agricole du cheval est encore marginal, mais devient plus crédible, dans un contexte où le prix des énergies s'envole. Les campagnes de demain rappelleront peut-être plus souvent celles du passé.