Alerte aux particules fines : quelles sont les causes de cette pollution atmosphérique ?

Qu'elles soient invisibles comme à Nice, ou plus perceptibles comme à Lyon et à Paris, les particules fines sont bien présentes. Au total, plus de 20 villes dans le pays sont actuellement touchées par un épisode de pollution, y compris des villes moyennes, comme Arras ou Tarbes, selon la fédération Atmo France, qui agrège le réseau national des Associations de surveillance de la qualité de l’air. Un pic est même prévu ce mardi à Paris. En conséquence, la circulation est restreinte à Lyon par exemple : depuis ce lundi matin, seules les voitures zéro émission et celles équipées d’une vignette Crit’Air un ou deux peuvent circuler.

Cette pollution trouve notamment son origine dans le chauffage domestique, surtout au bois : les émissions de particules sont deux à trois fois plus élevées en hiver qu'en été, explique sur son site Airparif, organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France. La circulation automobile est aussi responsable du phénomène pour une large part. "La moitié des émissions de particules fines sont dues au secteur résidentiel et plus d'un quart au transport routier", poursuit l'organisme.