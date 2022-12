Mers Méditerranée et Noire : 73% des poissons commercialisés proviennent de la surpêche

Le document souligne que dans cette zone où un habitant sur 1000 est un pêcheur, l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques est vitale, tant pour l'économie locale que pour la préservation de la biodiversité. Il pointe également que si la pression diminue un peu, "73% des espèces commerciales sont encore surexploitées et la pression de la pêche, quoique moins forte que dans le passé, reste le double de ce qui est considéré comme durable".

Dans son précédent rapport, la CGPM chiffrait la surexploitation à 75% des espèces commercialisées en 2018 et à 88% en 2012. Plusieurs espèces ont vu leur situation s'améliorer. C'est notamment le cas du merlu européen en Méditerranée et du turbot en mer Noire, "qui sont actuellement soumis à un ou plusieurs plans de gestion", souligne l'étude publiée cette année. Pour d'autres espèces, la situation est critique. C'est le cas pour les crevettes bleues et rouges par exemple. Les dauphins, requins et tortues d'eau font les frais de la pêche en étant capturés "accidentellement" dans les filets.