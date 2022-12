Des activistes du climat scient la pointe du sapin de Noël de Berlin

Une banderole a ensuite été accrochée à l'arbre, sur laquelle on pouvait lire "ceci n'est que la pointe du sapin de Noël", une métaphore renvoyant à la "pointe" actuellement visible en Allemagne du dérèglement climatique en cours. Par le biais de différentes actions dans plusieurs villes allemandes, ces militants cherchent avant tout à marquer les esprits et attirer l'attention du gouvernement fédéral.

Dans le communiqué publié ce mercredi, Dernière Génération interpelle d'ailleurs les responsables politiques : "Alors que toute l'Allemagne passe la semaine à chercher les meilleurs cadeaux dans les plus grands magasins, d'autres se demandent où ils obtiennent leur eau à boire après que la sécheresse et les inondations ont anéanti leurs cultures. L'effondrement climatique en Allemagne est imminent et le gouvernement fédéral ne fait rien pour nous protéger".