Alpes-Maritimes : vers une sécheresse historique

Ce lac est presque à sec. Le niveau de l'eau a baissé de six mètres. Du jamais-vu depuis sa création il y a trente ans. À quelques kilomètres, c'est le débit du fleuve, le Var, qui inquiète les scientifiques. Cet éleveur en subit déjà les conséquences. Il donne deux fois plus de foins à ses bêtes et a dû les descendre au village. La préfecture a placé certaines zones des Alpes-Maritimes en alerte sécheresse.