VIDÉO - Ils bivouaquent au sommet du Mont-Blanc, le maire de Saint-Gervais porte plainte

La vidéo a rapidement fait polémique. Deux alpinistes se sont filmés puis ont diffusé sur les réseaux sociaux leur ascension du Mont-Blanc et leur bivouac au sommet. Mais camper y est interdit et puni de 150 000 euros d'amende. C'est une façon de protéger le site contre la surfréquentation. Le maire de St-Gervais, où se trouve le Mont-Blanc, a porté plainte. Pour lui, le bivouac est trop souvent synonyme d'incivilités. "Ce sont des objets, ce sont du matériel, du plastique, mais c'est surtout que, l'environnement, la nature, doit se respecter. On ne doit pas discuter, on ne doit pas discuter, si certains ont le droit, si c'est à géométrie variable, si c'est à la tête du client... La loi, elle est faite pour tout le monde", explique Jean-Marc Peillex (DVD).