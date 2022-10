Dugongs, gorilles des plaines, lynx... Ces espèces sauvages en "alerte rouge"

Malgré une espérance de vie de 70 ans en moyenne, il ne resterait qu'environ 40.000 dugongs dans le monde, l'animal marin, à mi-chemin entre le morse, l'éléphant de mer et l'otarie, dont une photo illustre cet article. Chassé pour sa viande et impacté par la pollution et le tourisme de masse, le mammifère marin fait désormais partie des espèces menacées.

Et les dugongs sont loin d'être un cas isolé : selon l'évaluation de référence du Fonds mondial pour la nature (WWF), publiée ce jeudi 13 octobre, la planète a perdu en moyenne près de 70% de ses populations d'animaux sauvages - poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles - en une cinquantaine d'années. Plus précisément, depuis 1970, le déclin moyen des populations de vertébrés est de - 69%. Un chiffre en hausse : il était de - 68% en 2020, et de - 60% en 2018.