VIDÉO - Alsace : des bénévoles offrent un grand ménage de printemps aux bords de routes

Ce jour-là, ils sont une trentaine, réunis pour nettoyer les routes de leur village. Chaque année à Uttenheim (Bas-Rhin), ces bénévoles alsaciens donnent de leur temps pour faire le grand nettoyage de printemps. Il y a les ordures jetées par les automobilistes et les chauffeurs routiers. Les bénévoles retrouvent aussi des pneus, et des déchets plus surprenants : "Ça, c'est des pièces de voitures, des colonnes de direction, des amortisseurs", témoigne l'un d'eux.