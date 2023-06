A-t-on réintroduit en France des races de loups qui n'ont jamais peuplé notre pays ?

Sollicité par TF1info, Loïc Obled rectifie plusieurs éléments avancés par le député. Directeur général délégué police, expertise, connaissance au sein de l'Office français de la biodiversité (OFB), il souligne en préambule que le loup "n'a pas été réintroduit en France suite à sa disparition dans les années 1930". Chassé, empoisonné, l'animal est finalement revenu en France "à partir d'une zone italo-alpine, au cours des années 1990". Il s'est d'abord installé dans les massifs alpins avant de reconstituer des meutes, "puis a fini par coloniser d'autres territoires", glisse le spécialiste.

Les loups qui ont réinvesti le territoire français sont-ils différents de ceux qui avaient été exterminés au début du siècle dernier ? Non, nous répond Loïc Oble : "Il s'agit d'animaux similaires à ceux que l'on connaissait avant", des loups gris qui sont les lointains ancêtres de nos amis les chiens. Tout au plus, peut-on observer des individus originaires de lignées différentes, l'expert de l'OFB évoquant notamment la possible présence de "loups que l'on décrit de souche balte".