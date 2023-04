VIDÉO - En Guyane, les tortues protégées par des anges gardiens

Chaque matin, le recensement est fait par les gardes de la réserve naturelle. Ils prennent notamment les données GPS des nouveaux nids mais aussi de ceux qui ont été braconnés, et pas seulement par des humains. En effet, il arrive régulièrement que des chiens attaquent les œufs.

Aux côtés des gardes de la réserve naturelle, notre équipe tombe nez à nez au petit matin sur une tortue retardataire. Elle est la 29e de la nuit à venir pondre. Elle va déposer une centaine d'œufs. Dans le nid, la place de ceux-ci déterminera leur sexe. Au fond, plus au frais, les mâles et plus au chaud près de la surface, les femelles. Les tortillons verront le jour sans leur maman deux mois plus tard. Mais combien d'entre eux atteindront l'âge adulte ? Le taux de survie n'est que d'un sur 10.000 œufs.