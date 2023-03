VIDÉO - L'A81, un iceberg grand comme Londres, filmé par des scientifiques britanniques

L'A81 pourrait suivre la trajectoire d'un autre impressionnant iceberg à la dérive, l'A76a, qui s'était séparé en mai 2021 de la plateforme glaciaire Filchner-Ronne, bien plus au sud que sa position actuelle. La British Antarctic Survey a réussi à naviguer à côté de cet iceberg encore plus imposant, aussi grand que le Vaucluse ou le Haut-Rhin, qui se dirige désormais vers les Malouines et la Géorgie du Sud, d'après la BBC. Cette parcelle de glace plate et étendue dérivait vers l'Atlantique Sud, quand elle a été repérée par le navire Royal Research Ship Discovery. À son bord notamment, l'océanographe et biologiste Geraint Tarling, qui a expliqué au média britannique avoir "pris 24 heures pour contourner" l'iceberg.

Ces décrochages inquiètent les scientifiques : en fondant, un processus qui peut s'étaler sur plusieurs décennies, ces blocs de glace rejettent de grandes quantités d'eau douce dans la mer, pouvant mettre en danger certains organismes vivants. En 2021, la fonte complète d'un iceberg, à 4000 km au nord du lieu où il s'était détaché de la banquise en 2017, avait relâché plus de 150 milliards de tonnes d'eau douce mêlée à des nutriments. Dans le cas de l'A76a, les spécialistes craignent qu'il ne se retrouve coincé dans des eaux peu profondes, ce qui aurait une incidence sur la vie marine, la circulation des bateaux et les activités de pêche dans cette zone.