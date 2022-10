VIDÉO - "Ça fait du bien" : après l'incendie de l'été, le camping des Flots Bleus renaît de ses cendres

Les travaux sont titanesques. "Il faut faire le tri entre gravats et ferrailles. Il y a vraiment du boulot", nous confie le patron. Le camping sera reconstruit à l'identique, mais il sera plus respectueux de l'environnement. "On va intégrer des panneaux photovoltaïques, des récupérateurs d'eau et plein d'autre chose. On est en train de regarder quels sont les arbres que nous allons replanter", explique Franck Couderc. "Dans notre malheur, on a eu de la chance parce que du coup, on a une page blanche. On peut tout refaire et le faire correctement", philosophe-t-il.