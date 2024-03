Dévasté par les intempéries cet automne, le potager du "13H au jardin" reprend vie

En novembre dernier, le potager de Thierry Gabet et Sandrine Duport à Guiscriff, dans le Morbihan, avait été dévasté par la tempête. Il a fallu beaucoup de travail à ces deux passionnés du "13H au jardin" pour tout relancer. Ils ont pu donner leurs conseils de printemps ce vendredi dans le JT de Marie-Sophie Lacarrau.

Dans le jardin de Thierry et Sandrine à Guiscriff (Morbihan), la nature se réveille d'un hiver long et mouvementé, et les premières fleurs apparaissent. Souvenez-vous, il y a quatre mois, la tempête Ciaran s'abattait sur la Bretagne. Nos deux jardiniers ont travaillé tout l'hiver pour tout remettre en état. Thierry se félicite d'avoir bâché son potager. "Lorsqu'on prend le temps de bâcher son terrain à l'automne, on se retrouve au printemps avec une grande facilité. Là, il y a de l'herbe, et ici, on a le terrain qui est prêt à être travaillé", montre-t-il.

Ici, notre spécialiste prévoit de planter des courges et courgettes. Il ne reste plus qu'à mettre du compost et à travailler un peu la terre, explique-t-il, avant de semer et planter d'ici à trois semaines, à la mi-avril.

Pendant ce temps, sous la serre, ça pousse. Parmi les semis réalisés il y a une quinzaine de jours, Sandrine nous montre les petits oignons, la salade et les choux qui commencent à pousser. Elle a pris de l'avance, mais pas de panique, il est encore temps de faire vos propres semis. Que faut-il planter en cette fin mars ? Découvrez les conseils de nos jardiniers dans la vidéo en tête de cet article.