VIDÉO - Attaque de bateau par des orques : le skipper raconte sa "petite panique" quand il a compris qu'il allait couler

Étonnamment, ils n'ont pas été pris de panique. Bien au contraire, quatre amis qui naviguaient sur les eaux à 25 kilomètres au large de Portugal le 1er novembre dernier, ont même pris le temps de filmer les orques, qui formaient une ronde tout autour de leur embarcation. Pendant plus d'une demi-heure, les cétacés se sont ensuite employés à attaquer l'arrière du voilier.

"J'étais à la barre, et effectivement, il y a eu un très gros impact contre le navire à cause de cinq à sept orques qui s'obstinaient à attaquer le safran du bateau", une partie du gouvernail, raconte depuis Porto le skipper de l'embarcation, Eliott Boyard, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. "Ils venaient croquer dedans à plusieurs reprises, jusqu'au moment où la coque, au niveau du safran, a cédé, et a entraîné une voie d'eau dans le bateau, et ensuite son naufrage", poursuit-il.