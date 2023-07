VIDÉO - Attaques d'orques dans le Détroit de Gibraltar : vengeance en haute mer ?

"On en sait très peu sur les causes de ces interactions", affirme José Luis García Varas, responsable du programme Océans du Fonds mondial pour la nature (WWF) en Espagne. Les légendes ne manquant pas dans la région, une orque est rapidement devenue l'emblème du phénomène : Gladis Lamari, matriarche d'un clan, à laquelle on attribue de nombreuses attaques, aurait appris à ses petits à s'en prendre aux voiliers. Sur son site, le GTOA affiche l'arbre généalogique d'un groupe d'une quinzaine d'orques apparentés nommés "les Gladis", qui ont attaqué des voiliers et dont elle est considérée comme la matriarche.

"Il faut savoir que les orques sont des animaux qui vivent en famille, en groupe. Ils sont très intelligents et ont la capacité de communiquer oralement leur connaissance", explique José Luis Garcia Varas. María Dolores Iglesias, présidente d'une organisation locale de protection de l'environnement, pense, elle, que la matriarche est morte, mais que les membres du clan continuent à attaquer les voiliers en raison d'un ressentiment qu'elle leur aurait transmis. "Il y a une petite-fille de Gladis" qui attaque les bateaux avec "fureur", affirme-t-elle