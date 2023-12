Au bout de combien de km une voiture électrique compense-t-elle son empreinte carbone ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu en cette semaine dédiée à l'environnement à l'occasion de la COP 28, une question sur la voiture électrique. Marianne Enault y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Pour la planète, vaut-il mieux rouler en voiture thermique ou en voiture électrique ?

Pour fabriquer une voiture électrique, il faut plus d'énergie, et donc plus d'émissions de gaz à effet de serre que pour fabriquer une voiture thermique. Car les batteries des voitures électriques sont composées de matières premières qu'il faut extraire (cobalt, nickel, lithium, graphite, etc) qu'il faut ensuite traiter dans des usines de raffinage, qui consomment beaucoup d'énergie.

Selon les chiffres de l'Ademe, à son stade de fabrication, une voiture électrique émet 50% de plus que la voiture thermique. Cette tendance est aggravée par le fait que les batteries sont aujourd'hui majoritairement fabriquées en Chine, où l'électricité vient en grande partie de centrales à charbon, très polluantes. Idem si vous achetez une voiture électrique fabriquée dans un pays qui utilise du charbon dans ses usines automobiles, comme la Pologne par exemple.

Mais ensuite, en prenant en compte le cycle de vie d'une voiture, la voiture électrique va avoir un bilan plus positif pour la planète que la voiture thermique. À partir de 40.000 kilomètres (un chiffre qui varie, selon les modèles, la fourchette précise étant entre 25.000 et 40.000 kilomètres), la voiture électrique compense son empreinte carbone initiale, alors que la voiture thermique, elle, va émettre du CO2 toute sa vie.

À titre d'exemple, une Renault Zoé électrique qui a roulé 50.000 kilomètres a émis 200 grammes de CO2 par kilomètre. La même Zoé qui a roulé 200.000 kilomètres n'émet plus que 60 grammes de CO2 par kilomètre. En somme, tant qu'un véhicule a très peu roulé, son impact est très élevé ; mais plus on le fait rouler, plus son impact décroit. À l'inverse, une Clio à essence qui a roulé 50.000 kilomètres a émis 300 grammes de CO2 par kilomètre ; et encore 215 grammes de CO2 par kilomètres si elle roule 200.000 kilomètres. Des exemples détaillés sur le site de l'ingénieur Rodolphe Meyer.

C'est la même chose pour les voitures diesel. Celles-ci émettent 10% de moins que les voitures à essence, mais elles ont d'autres conséquences négatives : les vieux diesel notamment émettent des particules fines et de l'oxyde d'azote.

Envoyez vos questions

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #le20HVousRepond, ou directement par mail à l'adresse suivante : le20Hvousrepond@tf1.fr. Ou encore désormais en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Nouveauté, pendant cette rubrique du 20H, vous verrez apparaître un QR Code en bas de l'écran : vous pourrez alors le flasher et accéder directement depuis votre téléphone portable ou tablette à un article enrichi.