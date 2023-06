VIDÉO - Au milieu des arbres, la violoncelliste Olivia Gay compose la mélodie de la forêt

Le rendez-vous est donné au carrefour d'un grand chêne, dans la forêt de Sainte-Apolline (Yvelines). On s'assoit sur des rondins de circonstance ou sur l'herbe, dans le murmure des feuilles.

Olivia Gay a décidé de poser son violoncelle au milieu des arbres, comme si le bois de l'instrument devait remonter à la source. "On est moins centrés sur nous-même, sur l'instrument, sur ce qu'on va faire en tant qu'artiste. On est plus en communion avec ce qui nous entoure", explique l'artiste.