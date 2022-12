VIDÉO - Au zoo de Thoiry, les sapins de Noël font le plus grand bonheur des animaux

Les sapins servent aussi à des fins pédagogiques pour les félins et les singes notamment. Cela permet aux tigres et aux gorilles, d'affiner leurs sens de l'odorat, du goût et du toucher. L'introduction de ces résineux dans leur enclos, avec des décorations originales de morceaux de viande ou de carottes, les change de leurs habitudes et éveille leur curiosité. De nouvelles odeurs s'ouvrent à eux, indispensables à leur bien-être, selon les responsables du parc.