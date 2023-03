VIDÉO - Pollution dans l'Aude : l'angoisse des habitants de la "vallée de l'arsenic"

Cette pollution volatile se répand dans la terre et s’infiltre dans les cours d’eau. La rivière Orbiel qui traverse la vallée, transporterait à elle seule trois à huit tonnes d’arsenic chaque année. En aval, dans le village de Conques (Aveyron), une partie des habitants n’a jamais cessé de s’inquiéter : "Ils nous disent qu'il n'y a rien dans la rivière, mais je n'y crois pas trop", témoigne une habitante dans la vidéo.

Les habitants de l'ancien bassin minier de Salsigne dans l'Aude, sont donc exposés à une multitude de métaux lourds "toxiques". Une situation rendue encore plus préoccupante après les inondations meurtrières du 15 octobre 2018 dans la Vallée de l'Orbiel qui, déjà à l'époque, ont fait ressurgir la problématique de la pollution due à l'ancienne mine d'or et d'arsenic et ses stockages de déchets toxiques, qui empoisonnent depuis des années le quotidien des riverains. En aggravant les risques sanitaires dans la zone, ces inondations ont suscité un sursaut de mobilisation des habitants, avec notamment un dépistage de l'arsenic sur les enfants. "On n'a jamais dépollué, on a confiné la pollution", se plaint Max Brail, le maire de Lastours, premier village en aval de la mine. "La mine est fermée depuis 16 ans, et nous avons 38 enfants qui n'étaient pas encore nés quand la mine était en activité, dont le taux d'arsenic est supérieur à la norme acceptable, c'est qu'il y a un problème", insiste cet ancien mineur.